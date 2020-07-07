大陸國家衛健委周二（7日）公布，過去一日大陸新增8宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。這也是北京近26天以來，首次出現零確診。新增輸入病例分別出現在遼寧、上海、四川、內蒙古和廣東，至今全國共83,565人確診，4634人病亡。今年高考周二拉開帷幕，教育部和國家衞健委相繼發布通知，北京市內14個考區132個考點校、2867個考場均已按照防疫要求消毒。

首都的新冠疫情近日趨穩，北京疾控中心周一（6日）表示，北京全市核酸採樣及檢測人數均逾1100萬，54個小區已解除封控管理。北京市疾控中心副主任龐星火表示，目前全市核酸檢測為迅速發現、控制傳染源，有效阻斷疫情傳播鏈，防止疫情擴散發揮了重要的作用。另在新發地市場疫情發生後，北京對部分小區（村鎮）實行封控管理，其他社區實行封閉式管理。當前全市疫情防控形勢趨穩向好，已對西城區、海淀區、豐台區等54個小區解除封控管理。

針對大陸統一高考將於周二起一連兩日舉行，部分省份由於考試科目設置不同，周四（9日）、周五（10日）也安排部分考試科目。教育部已要求各級教育行政部門、招生考試機構要會同有關部門，全力做好考試服務保障工作。提醒考生提前了解考場防疫措施、個人防護注意事項等，並注意赴考途中的個人防護，合理安排出行時間和路線，考慮體溫檢測等因素，預留足够赴考時間。

(中時 )