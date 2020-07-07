美股消息面：

1.沙烏地阿拉伯調升油價，以及最新公布的經濟數據意外樂觀，緩解市場對美國新冠肺炎確診數激增的擔憂，周一倫敦布蘭特期油收漲30美分或0.7%，為每桶43.1美元。紐約期油跌2美分或0.05%，為每桶40.63美元。

2.全球股市大漲，降低避險資產的吸引力，周一紐約8月期金微升3.5美元或0.2%，收在每盎斯1793.50美元。紐約期金上周一度站上1911.6美元，創下2011年9月來新高。

3.美國供應管理協會（ISM）公布，6月非製造業指數為57.1，遠高於5月的45.4與市場預期的50.1，創下4個月新高，並重返50榮枯分界點，代表美國服務業重返擴張。

4.IHS Markit美國6月服務業採購經理人指數（PMI）終值為47.9，高於初值46.7。綜合PMI終值為47.9，亦高於初值46.8。

(時報資訊)