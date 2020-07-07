美國股市持續上漲，市場對於經濟也抱持著樂觀的態度，看好將呈現V型復甦。新債王岡拉克（Jeff Gundlach）卻警告，大家別高興得太早，之後恐怕還有裁員潮到來。

外媒報導，目前還有許多美國人相信經濟會V型復甦，股市也彌漫著樂觀氣氛。但岡拉克上周表示，這種想法太過樂觀，即便到明年年底，經濟也很難恢復疫情前的榮景。

同時，他也警告，美國很可能會迎來一波裁員潮。目前受到嚴重打擊的主要是低收入家庭，但岡拉克稱，中階管理層的白領階級很快會成為下一波倒下的骨牌，因為這些人沒存什麼錢，而政府可能也沒有做好要援助這些人的準備。

此外，針對年底的大選，岡拉克說，「我們正迎來一場非常糟糕的總統大選」，直言如果拜登當選，股市將面臨重大威脅。他稱，早在疫情爆發前，企業盈利就已經無法進一步成長，股市大漲很大程度是靠著川普的減稅政策，如果這一支柱被顛覆，股市將出現大麻煩。

(中時電子報)