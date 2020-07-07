WNBA》7人確診新冠肺炎 縮短賽季下旬開打 10:192020/07/07 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 WNBA官方宣布7名球員確診新冠肺炎。(取自WNBA推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 WNBA官方今天發出聲明，從6月29日至7月5日檢驗了137名球員，結果發現有7名球員的檢驗呈現陽性反應。 WNBA宣布，這7名確診新冠肺炎的球員即日期必須進行自我隔離，直到醫師重新檢驗安全無虞為止才能回到球場上。 受到新冠肺炎疫情影響，WNBA本季的賽程也只能被迫縮短到22場例行賽，7月下旬正式開打。 (中時 ) #WNBA #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 檢驗封城的新利器 04:102020/07/03 時論廣場 國泰NBA 3對3籃球賽 台中熱血開打 11:162020/07/03 體育 外籍人士有居留證者！明起比照國人 入境不用三天內檢驗證明 14:352020/07/03 生活 醫用口罩納邊境查驗 7／7起口罩進口要抽查 16:442020/07/03 生活 3株H1N1豬流感病毒株檢驗出爐 已排除新型豬流感 19:032020/07/03 生活 進口醫用口罩 7月7日起需查驗 04:102020/07/04 社會新聞 3X3 EXE台北站開打 夢想家青年旗開得勝 16:262020/07/04 體育 該逆時中跟進彰化萬人驗抗體？5大族群風險最大 20:572020/07/04 生活 老夫妻確診新冠肺炎！2人躺病房「牽手交流無聲的愛」...相繼病逝 21:082020/07/04 國際 普篩有沒有用？胸腔醫曝瑞士日內瓦研究驚人發現 22:002020/07/06 生活 體育熱門新聞 MLB》川普嗆印地安人隊：改名會激怒原住民 - 體育 NBA》被釋出後沒人要 神經刀差點得憂鬱症 - 體育 史上最貴運動員！超級盃MVP馬霍莫斯天價續約 - 體育 NBA》艾佛森逃過破產 兩億美元只剩100萬 - 體育 MLB》2020賽程表公布 無明星賽卻有夢幻賽 - MLB 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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