WNBA官方今天發出聲明，從6月29日至7月5日檢驗了137名球員，結果發現有7名球員的檢驗呈現陽性反應。

WNBA宣布，這7名確診新冠肺炎的球員即日期必須進行自我隔離，直到醫師重新檢驗安全無虞為止才能回到球場上。

受到新冠肺炎疫情影響，WNBA本季的賽程也只能被迫縮短到22場例行賽，7月下旬正式開打。

(中時 )