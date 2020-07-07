新冠肺炎疫情衝擊許多行業，政府祭出補助方案，但國民黨立委洪孟楷今天與淡水河藍色公路船舶業者召開記者會指出，當地船舶業者因為疫情營收大幅衰退，對比去年降低程度介於46到82％之間，但政府的紓困1.0、2.0卻都沒有納入藍色船舶船舶業者，因此希望政府的振興方案能真正幫助到當地業者，對此出席的交通部官員承諾，已規劃將此類業者納入紓困3.0，一旦報給行政院獲准後就可以實施。

洪孟楷指出，旅客在這些船上沒有過夜事實，業者無法獲得安心住宿補助，而他們也不算航運業者，變成三不管地帶，每個主管機關都跟他們有業務往來，但談到補助時都未能將他們納入，他在兩周前就開始向政府反映此事。

盈豐國際股份有限公司總經理林書賦指出，他們之前呼籲政府補助他們的船舶靠泊碼頭費用，但政府說他們不是小三通船舶無法適用補助，而旅行業者可獲得補助團內一人一天七百元，但最少要十五人成團，這部分他們也無法獲得。

林書賦還表示他們公司的船比較大可以容納300人，一月還曾在船上面辦婚禮，但二月開始就受衝擊，原本一個月可以有25個航班，三到五月時一個月只有2個航班，公司又沒有將船員、業務人員資遣，為了苦撐下去公司每個月至少要貼兩百萬元。好樂好執行董事吳添城也指出，原本一個月有3000人坐他們公司的船，疫情爆發後一個月不到300人，到六月份台灣地區疫情看似比較緩和了也才回升到600人。

對此交通部航政司專門委員林榮政解釋，政府紓困因應邊境管制，所以優先對原本經營小三通而停航的業者補助，而航港局航務組組長賴炳榮也愁諾，交通部會推動把淡水河藍色公路船舶業者放在紓困3.0，將盡速讓業者得到紓困。

聽完後洪孟楷呼籲補助內容可以比照紓困2.0，並追問這些補助最晚哪時出來？林榮政表示交通部已在彙整資料，報給行政院同意後就馬上可以實施。

(中時 )