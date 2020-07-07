影／陸戰隊操舟翻覆釀死 國防部說明疑點 10:172020/07/07 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸戰隊海上突擊搶灘時，所有隊員攜帶的器裝備都相當重，在膠舟上以極快速度搶灘驚險全紀錄。(翻攝自軍聞社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部召開記者會回應漢光預演釀2殉職相關疑點 海軍陸戰隊本月3日操演發生橡皮艇翻覆意外，導致2殉職1重傷。今（7）日國防部召開記者會，針對水淺卻難自救、救生裝備訓練是否充足、海象達標仍發生憾事以及是否裝備重難脫等疑點做出最新回應。 (中時電子報) #國防部 #海軍陸戰隊 #海軍 #疑點 #演習 #漢光演習 #操舟 也許您會感興趣 政治熱門新聞 連任有望？台中最新民調 盧秀燕支持度曝光... - 政治 獨家》朱立倫被李乾龍一席話惹惱 傳三句簡訊給江啟臣 - 政治 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 「罷免陳致中」連署竟破萬！發起人證實將... - 政治 股市飆.. 柯稱台灣經濟回不去了？！謝金河揭殘酷事實 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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