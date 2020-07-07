國防部召開記者會回應漢光預演釀2殉職相關疑點

海軍陸戰隊本月3日操演發生橡皮艇翻覆意外，導致2殉職1重傷。今（7）日國防部召開記者會，針對水淺卻難自救、救生裝備訓練是否充足、海象達標仍發生憾事以及是否裝備重難脫等疑點做出最新回應。

(中時電子報)