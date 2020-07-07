大聯盟今（7）日公布2020賽程表，球季於台灣時間24日開幕，當天有2場比賽，衛冕軍華盛頓國民隊在主場迎戰紐約洋基隊，這是球季開幕戰，兩隊先發王牌薛爾瑟、寇爾都將披掛上陣。另一場則由國聯西區的洛杉磯道奇隊在主場迎戰世仇舊金山巨人隊，比開幕戰晚3個小時開打。

由於新冠肺炎的影響，今年賽季縮短為各隊打60場例行賽，每隊將與同區其他4隊各打10場，合計40場，不會跨區比賽。為了縮短移動距離，會再與另一聯盟同區球隊交手20場，如美聯東區球隊vs.國聯東區球隊，開幕戰洋基對國民就是一例。整個例行賽將在9月27日結束，隨即進入季後賽。

今年雖取消明星賽，大聯盟卻排了一場深具意義的「夢幻賽」，紅雀、白襪這兩支跨聯盟同區且十分老牌的球隊，將於8月13日到愛荷華州玉米田球場進行一場「夢幻賽」，讓凱文科斯1989年主演的電影「Field of Dreams」（台譯：美夢成真）真實呈現在球迷面前，這也是愛荷華州首次有大聯盟比賽。

此外，每年開季後不久都會在4月15日舉辦「傑基羅賓森日」（Jackie Robinson Day），以紀念大聯盟首位黑人球員。雖然日期已過大聯盟並未忽略，將改在8月28日舉辦，這一天是1963年黑人民權運動領袖馬丁路德在華盛頓舉行示威遊行日子。對於目前在美國各地風起雲湧的黑人平權運動而言，也十分有意義。

(中時 )