立法院長游錫堃提議將「中醫、中藥」改成「台醫、台藥」，消息曝光引發網友議論，對此曾參選台北市立委的逢甲大學助理教授何景榮，在臉書發文「我又『台出』了我老婆」，此舉讓網紅陳沂怒嗆：「中年噁心老直男才會講的爛笑話」。

自稱「老師機」的何景榮在臉書自認幽默寫下「今天『台』午，在台『台』市 的家裡，我又『台』出了我老婆…」，甚至表示：「我本來要跟我老婆『中出』，是指中午出去，現在只能『台出』了！」這讓台北市議員徐巧芯回覆：「老師雞你真的是很幽默！」對此網紅陳沂則回嗆：「哪裡幽默？這根本是那種中年噁心老直男才會講的爛笑話，然後他們通常都自以為幽默的說出口，更噁」。

接著陳沂表示此族群通常都有絕對父權思想，然後自以為很了不起，年收不過

就兩三百萬，卻愛在飯局天花亂墜描述「英勇事蹟」，騙騙剛出社會的小女生，不過最不能忍受的就是自以為幽默的黃色笑話，不禁感嘆：「究竟要經歷過什麼事才會變成這樣噁心的中年男子啊」。

(中時電子報)