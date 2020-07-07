台北外匯經紀公司新台幣匯價今早以29.53元開盤，升值2.1分；隨後在外資熱錢匯入款推升下，新台幣盤中再強升逾2角，最高匯價來到29.345元，升值2.06角。台股早盤持續守穩「萬二」大關。

台股在睽違五個多月後攻上12000點大關，昨天終場加權指數強漲207.54點，收在12116.7點為今年最高點，成交量爆出2483.94億元大量。根據統計外資資金流向至4日，台股已連續五周獲得外資青睞，上周淨流入3.43億美元，近四周吸金23.53億美元。

在外資大舉匯入下，新台幣早盤再勁揚逾2角。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股在獲得資金流入後走強，三大法人六月共買進1049.06億新台幣，多頭格局有撐。本周進入超級財報周，權值股6月營收的公布可望創下營收新高；而周四大立光(3008)的重大法說會將釋出本季最新展望，可關注蘋果新機iPhone 12拉貨動態以及新廠進展等議題。展望後市，在資金行情充沛之下，台股仍偏多看待，除了權值股外，業績表現佳的中小型股也可望輪流表態。

(時報資訊)