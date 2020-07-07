鈺太(6679)今(7)日除權息，配發現金股利2.44元，開盤參考價192.5元，鈺太今股價早盤開高，股價最高達196.5元，順利完成填息。但受到大盤走弱影響二度翻黑。

鈺太第二季因為全球爆發新冠肺炎，帶動居家辦公、遠距教學的趨勢攀升，NB市場活絡，鈺太出貨MEMS(微機電系統)麥克風，鈺太MEMS佔比營收接近8成，鈺太主要競爭對手為龍頭廠商Knowles，鈺太在技術上以高信噪比、小封裝、低耗電獲得品牌NB客戶肯定，客戶擴及全球五大NB大廠，在疫情帶動NB出貨下，鈺太第二季營運表現可期，預計將更勝第一季。

展望第三季，目前美國疫情恐有第二波，故NB市場仍有待觀察，除NB外，鈺太第三季也將會有新品助陣，包括TWS(無線藍芽耳機)、遊戲機等，將持續注入營運動能。

鈺太6月營收1.55億元，月增加5.75%，年增加28.89%，續創單月歷史新高，累計前6月營收8.1億元，年增加31.39%。

(時報資訊)