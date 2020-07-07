南亞(1303)今(7)日除息，每股配發現金股利2.2元，開盤參考價64.8元，但受到大盤震盪修正，盤中跌幅再擴大下，早盤起南亞股價多在平盤附近震盪，甚至一度呈現貼息。

南亞第二季受到新冠肺炎影響，儘管是傳產業旺季，但依舊陷入旺季不旺，但電子材料因為全球拚5G建設價，由於電子材料還是南亞最重要的一環，占比營收貢獻大，且南亞科(2408)、南電(8046)等業績還不錯，故南亞第二季電子材料表現淡季不淡。

南亞認為，假設疫情沒有再進一步爆發的話，鎖國的國家會陸續復工，第三季應該會比較好，且進入石化產品傳統旺季，需求可望逐漸回升，加上近期原油價格已大幅反彈，將推升石化產品價格，南亞第三季可望轉趨樂觀，惟目前美國疫情恐有第二波，也將成為不確定因素，至於南亞美國的EG新廠，受到疫情影響，預計到12月才可以進入正式量產。

(時報資訊)