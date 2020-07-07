《美麗島電子報》針對台中市盧秀燕整體施政滿意度調 ，有54.3％表示滿意、36.2％不滿意，此外針對台中市四名政治人物，調查「是否適合擔任下一屆台中市長」，結果以盧秀燕43.2％居冠，盧秀燕7日對媒體訪問時表示，「尊重，參考，謝謝！」
這份由《美麗島電子報》公布的民調內容指出，盧秀燕上任兩多年，市民對她擔任市長整體施政滿意度，其中有高達有54.3％滿意，另有36.2％表示不滿意。
距離下屆市長選舉還有近兩年時間，各政黨及選將已提前布局，除了國、民兩黨，連以台北市長柯文哲為黨主席的民眾黨，都宣示民眾黨參選台中市長不會缺席。
這份民調也針對「下一任台中市長適合人選？」調查結果出爐，盧秀燕以43.2％最高、前台中市長、交通部長林佳龍32.3％、立委、國民黨主席江啟臣27.8％、立法院副院長蔡其昌23.2％，未明確回答占25.4％，顯示台中市民眾對4名人物的好感度，以盧秀燕最高。
民調「台中市民眾對盧秀燕就任市長後，整體施政表現」進行調查，表示滿意54.3％、不滿意有36.2％，未明確回答有9.5％％，《美麗島電子報》2019年8月也曾做同樣民調，去年43.5％民眾滿意盧秀燕施政表現、44.9％不滿意，顯示民眾對盧秀燕滿意度很有感。
針對信任度，民調指出，台中市民眾有53.9％信任盧秀燕、35.0％不信任，未明確回答有11.0％。
盧秀燕今日上午在出席市政會議前，對媒體詢問對該民調的看法時，盧秀燕以「尊重、參考」回應。
(中時 )
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