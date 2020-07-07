日本五月份經通膨調整後的實質工資出現近五年來最大跌幅。日本政府周二公布的慘淡數據顯示，勞動力市場正面臨著巨大壓力。

實質工資為衡量家庭購買力的參考指標，根據日本勞動省的新數據，在五月與去年同期比較下跌了2.1%，為自2015年6月下跌2.8%以來的最大跌幅。

實質工資的下降，主要原因為因新冠疫情的衝擊，讓加班費減少，勞動省一名官員指出。加班工資在五月年減25.8%，為該數據在2013年1月出現記錄以來最大的跌幅。

另外，名義現金收入在五月下跌2.1%，多於前一個月的下跌0.7%，亦為近五年最大跌幅。

固定工資或基本工資則微幅上漲0.2%。一次性的特別支付則下跌14%。

日本第二季度正準備迎接最嚴重的經濟衰退，可能為戰後之最。經濟學家預計，在大規模的需求衝擊之後，由於採取了應對病毒爆發的鎖定措施，第二季經濟將出現20%以上的萎縮。

(時報資訊)