服役於陸戰99旅2營的蔡博宇，4日參加漢光演習操演因膠艇翻覆落海罹難。（家屬提供／周麗蘭翻攝）

蔡博宇父親（左三）神情木然，右為縣議員李明哲前往探視。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善致贈蔡父慰問金10萬元。（周麗蘭攝）

海軍上兵蔡博宇參加漢光演習操演不幸罹難，今（7日）也是他的生日，雲林縣長張麗善今早上前往他二崙鄉的家中探視其父，蔡父忽然想起是兒子的生日，自責又不捨痛哭起來。

26歲的蔡博宇家住二崙鄉大庄村，是家中的么兒，上有兩個哥哥，家裡務農，家境並不好，蔡母去年才過世，蔡博宇扛家裡經濟重擔，也與蔡父最親密。

其父蔡健生哽咽說，兒子從事志願役以來，放假就回家，不曾放假沒回來，原本下個月就期滿可以退伍，兒子又續約4年。

胞兄說，弟弟很以從軍為榮，回家就幫忙農務，很少談及軍中的事，也還沒交女友。

縣長張麗善、縣議員李明哲今天早上到蔡博宇家中探視其父，蔡父穿著破洞T恤、眼球布滿血絲說他頭昏沉沉，心中有一塊大陰影。

張麗善提及今天也是蔡博宇的生日，蔡父一開始喃喃說「是7月7日」，後來驚覺是今天突然爆哭，自責說「今天7月7日，我頭昏昏傻了，忘記今天是7月7日，是博宇生日...」在場張麗善、李明哲、幾名記者也跟著掉淚。

張麗善表示，心中非常遺憾不捨，蔡家家境辛苦，蔡博宇為國捐軀，希望國防部從優撫卹，不要讓年輕生命犧牲得不值得；她希望國軍能好好檢討，未來不要再發生類似意外。

張麗善說，空軍、海軍幾年陸續發生意外，希望國防部記取教訓追討真相，好好檢討保護軍人，家長才敢放心把孩子交給軍方。

蔡家親戚呼籲政府，演習視同作戰，希望國防部不要扣喪葬費，以專案方式處理，讓罹患重病的蔡父生活無虞。

服役於陸戰99旅2營的蔡博宇，4日參加漢光演習操演因膠艇翻覆落海，軍方一度搜救不到，出動直升機搜尋，後來被士官長在消波塊找到，但已無呼吸心跳。

(中時 )