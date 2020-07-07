轎車突暴衝連環撞 21歲騎士遭撞飛不治│中視新聞 20200706

5日下午3點多，新北市板橋中山路、民權路口發生一起死亡車禍，21歲林姓機車騎士，被78歲阿嬤駕駛的轎車暴衝撞上，整個人彈飛墜地，當場失去呼吸心跳，送醫仍然不治。林男原本在美國讀大學，因躲避新冠肺炎疫情回台，而他的弟弟就在後方親眼目睹哥哥被撞畫面，心都碎了。

從監視畫面可看到，林男騎著機車在路口準備要右轉，後方卻突然竄出一輛黑色轎車，先撞上銀色的百萬名車，再撞上林男，林男當場整個人彈飛出去，機車碎片也散落一地。而林男的弟弟當時就騎在他的後方，目睹整個車禍過程，心都碎了。

據了解，林男原本在美國就讀大學，今年5月才從美國返台躲避疫情，原本打算8月回美國繼續學業，誰知遇上死劫。

而肇事的78歲阿嬤事後供稱，因為煞車失靈才暴衝。目前全案正朝過失致死罪偵辦當中，肇事車輛已被查扣，是否真有煞車失靈一事，仍待警方進一步調查。

(中時電子報)