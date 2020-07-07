駱男攜帶棍棒準備前往劉嫌堂口開砸，被路口監視器拍下。（羅亦晽翻攝）

劉姓兇嫌堂口被駱男一夥人砸到混亂不堪。（羅亦晽翻攝）

本月5日清晨發生在吉安鄉勝安公園黑道火拼案，兩派人馬車戰、槍戰一波接一波，導致20歲的駱男遭砍死，另方蘇男也深受槍傷，同夥劉嫌等6人被依殺人、槍砲及聚眾鬥毆等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，其中劉嫌深夜被檢方向花蓮地院聲請羈押，今晨法官裁定劉嫌羈押禁見。

5日凌晨3點半，20歲駱男一夥人與兇嫌劉男一行人，先在KTV發生口角衝突、互相嗆聲拼輸贏後，駱男凌晨4時許，烙人砸毀劉嫌在花蓮市區的堂口，劉嫌不甘示弱，並與37歲蘇男等人到駱男車行尋仇。

清晨5點多，雙方在勝安公園附近狹路相逢，一言不合，即展開槍戰及鬥毆砍人，至少連開13槍，劉嫌一夥人並開車追撞駱男的車。

雙方下車後即展開鬥毆，劉嫌持開山刀追砍駱男，駱男也拿起霰彈槍反擊。最後駱男因背部遭砍，長達30公分的刀傷見骨、臟器外露，送醫不治。蘇男則腳踝中彈後，逃離現場自行就醫，經院方通報警方。

劉嫌等涉案人，昨被移送花蓮地檢署偵辦。經檢察官晚間複訊後，認為劉男涉犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為重罪且有勾串共犯與證人之虞，向花蓮地院聲請羈押，今晨法官裁定劉嫌羈押禁見。

另外涉案的林男、張男、惠男及徐男等4人，則以新台幣20萬元交保候傳；未成年王男請回，移送少年法庭。

(中時 )