配合政府將三倍券首波預購延長至7月12日，各超商預購優惠也多順勢延長，不過，部分超商8日至12日優惠新制與原優惠略有不同，如因應信用卡優惠名額額滿，7-ELEVEN指定信用卡支付預購金額加贈50元購物金，在預購延長期間就未再納入，另全家用My FamiPay支付預購三倍券贈50元購物金，在延長期間也不再適用。

三倍券首波預購延長，各家超商同步推出各式優惠，如7-ELEVEN在7月8日至12日預購期間，推出到門市預購並結帳成功，贈送100元購物金、星巴克美式咖啡好友分享券1張，另使用icash聯名卡等支付預購金，還會回饋40點OPENPOINT點數等優惠。

全家便利商店推出憑FamiPort機台預購三倍券單據，可享冰金萱鮮橙青茶大杯或冰經典拿鐵大杯39元加價購優惠；ＯＫ則是原案延長，包括買大杯美式1 杯送3顆茶葉蛋、大杯拿鐵買1送 1等。

預購三倍券實體券系統頻出包，超商業者無奈指出，問題出在政府系統，如周日上萬家店頭同時湧入不少民眾預購，以致出現系統擁塞，無法民眾預購，白跑一趟，原本很擔心7日首波預購最後一天，預購量暴增，系統癱瘓情形更嚴重，還好，政府選擇延長首波預購時間，健保署也將系統容量增加，避免系統卡卡問題重演。

(中時 )