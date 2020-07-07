娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！田麗昔日性感寫真被挖；趙薇鬆口16字回應離婚富尪；劉薰愛前男友仙人跳；苦苓身敗名裂被弟重傷，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

【回憶殺】53歲女星田麗擁有山東、鄒族血統，五官深邃、長髮飄逸、身材高挑，走起路來婀娜多姿，出道以來總給人性感冶豔的形象。身材火辣的她，年輕時確實拍過大尺度的全裸寫真，成為許多男粉絲的夢中情人。

女神趙薇2008年嫁給大陸地產富商黃有龍，婚後2年添了一女「小四月」，多年來夫妻不但生活幸福，還一起投資，一度爆富身家破百億，然前年開始接連爆出夫妻倆因空殼交易被調查、黃有龍欠債8億等，近日則有網友發現趙薇將富尪的照片悉數刪光，因而被猜測兩人可能已離婚。

【回憶殺】63歲的資深女星沈時華曾獲金馬、金鐘獎殊榮，不過感情路卻走得坎坷，最近又涉嫌詐欺150萬，慘遭碁石公司提告。

沈時華20歲成為中視演員，演出《春城無處不飛花》星路大開，1980年以《一個女工的故事》獲得金馬獎最佳女配角，只不過她的感情卻有些顛頗，人氣正紅時，為台玻常務董事林伯實未婚生女，不但得放棄許多工作機會，還被對方提出驗DNA的要求，蒙受羞辱的沈時華一度想要輕生。

吳佩慈為愛淡出演藝圈，與未婚夫、大陸富商紀曉波育有2子2女，吳佩慈當媽後把生活重心轉往子女身上，不過吳佩慈今（6日）則在網上透露，她被問到是否會再生，讓吳佩慈直呼：「我不會再生了...」。

有「九頭身美女」之稱的吳佩慈在2014年升格當媽，並淡出演藝圈，吳佩慈與身價百億的富商紀曉波接連生下2子2女，集滿2個「好」字，兩人雖然至今未婚，但生活甜蜜，吳佩慈也樂於在網上分活大小事與育兒日常。

(中時電子報)