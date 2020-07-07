美政府於美國當地時間7月6日就F-1留學生秋季學期簽證信息做出了更新，部分學生將面臨強制驅逐出境。

本周一，美國移民及海關執法局（US Immigration and Customs Enforcement）網站公佈有關秋季學期最新消息，大量赴美留學生面臨驅逐出境或簽證被取消的可能性。美國學生和交流訪問學者項目SEVP新政策列出三項變動。

1. 就讀全線上授課課程大學的持有F-1或M-1非移民簽證學生不能選修全線上課程且不准停留在美國境内。國務院將不會給與上述類型學生發放學生簽證美國海關也不會准許這類學生入境美國。目前仍在美國並秋季學期準備就讀全線上授課課程大學的學生必須離開美國或考慮其他途徑，例如轉學至提供線下面對面課程的大學，以保持有效身份。如果不遵守規定，移民局將采取例如但不僅限於強制離境的措施。

2. 就讀普通線下課程的大學持有F-1的學生仍受現有聯邦規定管理。符合條件的F簽證學生最多只可選修1節或3個學分的線上課程。

3. 就讀混合制（Hybrid 線上線下混合制）學校持有F-1或M-1非移民簽證的學生將被允許選修超過1節/3個學分的線上課程。這些學校必須通過學生的I-20向SEVP證明學生的「有效非移民類學生身份」，以確保學生不是完全線上上課，且選修必要的線上課程數量來正常延續學生的學位計劃。上述規定不適用於不被允許選修任何線上課程的英語培訓計劃中的F-1學生或進修專職學位的M-1學生。

簡單來說，就讀秋季學期全線上授課大學的留學生必須轉學至有面對面授課的學校或將面對驅逐出境和注銷簽證的後果。就讀秋季混合制大學的留學生必須返校選修至少一門面對面課程（即可證明學生不是完全線上上課）或F-1簽證將被注銷。

大量赴美留學生將受到嚴重影響。加州大學伯克利分校和哈佛大學等學校都準備秋季進行全線上授課，意味著這些學校的國際生將被迫轉學或將被強制離境和注銷前程。問題在於美國大學轉學申請早在年初結束，轉學錄取通知早已在5月份發放，現在申請轉學已幾乎不可能。

就讀實行混合制的大學的留學生必須返校選修面對面授課課程，但美國仍然未對衆多國家開放邊境。大陸、英國、歐洲申根地區學生目前仍然無法入境美國。

美國各大學國際中心正在討論應付政府新政策的解決方法。

(中時電子報)