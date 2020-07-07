香港連續2日出現新冠肺炎本土確診個案，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早在節目受訪時表示，昨日有一名在坪石邨的「彬記粥麵美食」餐廳顧客初步確診，此一現象反映香港的新冠疫情正在升溫，且還出現群組式個案爆發。梁更批評，香港入境檢疫安排存在漏洞，可能已引發香港第三波疫情。

梁子超說，雖然該餐廳的廚師未必直接接觸到顧客，但有可能透過其他同事間接傳播病毒，尤其在餐廳這類室內空氣流通不佳的地方，傳播風險會增加。同一起個案在未來也不排除可能會有本土確診個案出現，呼籲政府加快清查密切接觸者，以撲滅病毒源頭，阻截病毒發生社區傳染。梁也提醒民眾，要暫時減少所有高風險活動，並且自行預先部署，不要等到政府採取相應措施才加強防疫。

另外，近日有超過230名專家學者共同聯署致信促請世界衞生組織修改防疫建議，內容指出，不應忽略新冠病毒透過空氣中微粒傳播的可能性。香港中文大學公共衞生及基層醫療學院教授余德新認為，WHO目前的防疫建議太過保守，但在日常生活中，有人大聲說話、唱歌、咳嗽或打噴涕，就可能會產生很多空氣中的微粒，若含有病毒的氣溶膠藉此長時間懸浮在空氣之中，而有其他人呼吸時，就可能會受感染。

余還稱，如WHO有意修改防疫建議，應呼籲醫療系統採取的預防措施就可能會不同，例如醫護人員在工作時，至少要佩戴N95口罩，而不能只戴一般外科口罩。

(中時 )