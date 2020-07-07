1名女子小貞（化名）到閨密小艾（化名）的租屋處喝酒聊天，喝完7、8杯混酒後，醉躺客廳沙發睡著，醒來驚見下體流出異物，事後才知遭閨蜜的黃姓男友硬上。

據了解，小貞2019年9月某日晚間，被小艾邀到家中喝酒聊天，喝到凌晨1時許不勝酒力，醉躺在沙發上，小艾的黃姓男友趁她離開客廳，竟對小貞親吻、撫摸，最後脫去小艾衣物硬上得逞。

小貞證稱，當時喝了7、8混酒後，醉睡到清晨6時許醒來，竟發現下體有異物流出來，還沾在內褲上，因有看到黃男撫摸及親吻她，推測是遭他性侵，跟閨蜜說了對方不相信，才直接坐車去報案。

雖然小貞的內褲與下體，都驗出黃男的精子細胞，但黃男矢口否認犯行，辯稱當時與女友在房間與客廳都有發生性行為，可能是「滴出來沒擦掉」，不知道小貞如何取得精子細胞。

但法官不採信黃男辯詞，痛斥黃男利用小貞醉後無法抗拒之際，趁機猥褻或性交，犯後還否認犯案、避重就輕，因此依乘機性交罪判刑3年6月。

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(中時電子報)