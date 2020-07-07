外傳國民黨主席江啟臣領導威信備受黨內質疑，藍營內部前新北市長朱立倫略占上風，朱立倫、江啟臣兩人互搶黨魁，新北市長侯友宜7日被媒體問及此事，侯友宜回應，「大家好好做事吧！每一個人把自己的角色做好才是最重要，我們大家一起加油」。

(中時 )