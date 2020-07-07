周一美國的新冠肺炎新增確診數持續飆升，根據約翰霍普金斯大學統計，美國總確診數升至291萬人，累計死亡病例超過13萬人，這表示死亡率約達4.5%。

在過去14天，美國有38個州的確診數增加，其中愛達荷、蒙大拿與佛州確診數增加最多。11個州與華盛頓特區在此期間的疫情變化不大，新罕布什爾的新增確診數下滑。

邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）首長Carlos Gimenez周一表示，因該郡確診激增，政府將發布一道新的緊急命令，自7月8日起關閉餐廳內用服務，以及派對場地、健身房與短期租屋。海灘只在周二開放，但如果人群與遊客未遵守公衛規定，政府將不得不再度關閉海灘。

因全州的新冠肺炎住院與確診數持續升高，加州州長紐森（Gavin Newsom）已要求聖地牙哥郡等另外6個郡關閉室內業務，包括餐館、電影院與博物館等。目前還有23個郡列入「觀察名單」，包括加州人口最多的地區，如洛杉磯、橘郡與聖伯納丁諾（San Bernadino）。

(時報資訊)