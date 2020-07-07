駐外美軍再傳在駐地惹事！據韓聯社報導，多位來自烏山與大邱等地的駐韓美軍聚集於釜山海雲台海水域場一帶，不僅不甩當地戴上口罩的要求，甚至對民眾肆意對民眾射煙火、扔擲鞭炮，並捉弄試圖勸阻的女警，而部分美軍已遭罰鍰。

多名駐韓美軍涉嫌在釜山海雲台海水域場一帶，不僅不甩當地戴上口罩的要求，甚至對民眾肆意對民眾射煙火、扔擲鞭炮。

報導指出，4日美國國慶日當天，受疫情影響，不少駐韓美軍選擇在韓國境內旅遊，而上周三才剛重新開放海雲台海水域場更擠滿了外國遊客。不過，當地出現一群外國人對著住宅大樓放鞭炮，不僅違反禁燃放煙火爆竹的規定，甚至有人將鞭炮扔向普通韓國市民。

報導稱，當地警方接獲超過70位民眾抗議，這群外國人不僅沒戴口罩、未保持社交間距，甚至對民眾發射煙火，甚至騷擾試圖勸阻的女警。這些人也於3日在海雲台一棟大樓內向窗外放煙火而遭到當地居民的抗議。

在得知這群外國人多為駐韓美軍後，釜山民眾當天聯合28家團體在美國駐韓海軍司令部前召開記者會，強烈譴責駐韓美軍的所作所為。當地居民紛紛表示，這些外國人不但引發騷亂，還未戴口罩，在疫情當下令人擔憂。一名當地居民說，駐軍理應尊重駐紮國的習慣和禮儀，不應對當地居民造成傷害；而疫情中戴口罩也不是個人的選擇問題，而是對他人的保護和尊重。

對此，駐韓美軍發表聲明表示，已得知對涉案美軍的相關指控，並已進一步深入調查這些外國人是否為駐韓美軍相關人員。駐韓美軍仍承諾與當地居民維持良好關係，以及強健的美韓聯盟關係。

(中時電子報)