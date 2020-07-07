在亞洲動漫創作展沒穿底褲、掀裙大露「黑森林」任人拍攝的女Coser引發爭議，自稱「老濕姬」的網紅米砂近日剛好對除毛議題「有感而發」，在IG發文表示，雖然男生老是說女生「黑森林」，可是她遇到的男生，10個有9.5個都沒除毛！

過去也是知名Coser的米砂，在IG發文指出，夏天穿衣服，最怕黑森林跑出來見人，她認為，其實不僅是女生要除毛，男生更要除。很多歐美電影中，不論男女約會前都會先除毛，這是一種禮貌，她說我知道為什麼台灣大部分男生都覺得，除毛是女生的義務而自己卻不需要。

米砂並舉出男生除毛的好處，包括亞洲天氣悶熱，對於愛穿不透氣褲子得男生來說，除毛真的沒啥壞處，性生活也會改善很多，而且也比較尊重你的性伴侶，至於有人好奇如果長出來會覺得刺刺的怎麼辦？米砂則回應「那就不要停啊，勤勞一點洗澡的時候當作鬍子在刮就好」，「愛愛前或者有預感會愛愛之前，都去除毛」，並呼籲大家多去看她教導如何除毛的影片。

(中時電子報)