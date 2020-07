墨西哥男星賽巴斯汀(Sebastian Athie)演出迪士尼足球影集《O11CE》闖出知名度,日前卻驚爆已過世,得年24歲。墨西哥國家演員協會證實消息,迪士尼拉丁美洲頻道也發文哀悼,引起許多粉絲淚崩。

根據外媒報導,賽巴斯汀死因不明,確切原因正在調查當中。他的逝世讓外界相當惋惜,迪士尼拉丁美洲頻道也發文哀悼:「安息吧!賽巴,你的藝術表現與微笑永遠都在。我們為賽巴斯汀的離開感到遺憾,我們將永遠記得他的才華、陪伴、敬業精神以及最重要的是他的堅強內心。」

而他的社群平台最後PO文停留在上月8號,引用前南非總統曼德拉(Nelson Mandela)的名言,寫道:「自由不只是剪斷身上的鐵鍊,而是在尊重且增進他人自由的方式下生活。」(To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others)賽巴斯汀的驟逝消息,讓許多粉絲一時無法接受,紛紛留言告別。

(中時電子報)