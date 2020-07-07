墨西哥男星賽巴斯汀（Sebastian Athie）演出迪士尼足球影集《O11CE》闖出知名度，日前卻驚爆已過世，得年24歲。墨西哥國家演員協會證實消息，迪士尼拉丁美洲頻道也發文哀悼，引起許多粉絲淚崩。

根據外媒報導，賽巴斯汀死因不明，確切原因正在調查當中。他的逝世讓外界相當惋惜，迪士尼拉丁美洲頻道也發文哀悼：「安息吧！賽巴，你的藝術表現與微笑永遠都在。我們為賽巴斯汀的離開感到遺憾，我們將永遠記得他的才華、陪伴、敬業精神以及最重要的是他的堅強內心。」

賽巴斯汀24歲的生命驟然終止，引起外界不捨。（圖／IG@ sebastian_athie）
賽巴斯汀24歲的生命驟然終止，引起外界不捨。（圖／[email protected] sebastian_athie）

而他的社群平台最後PO文停留在上月8號，引用前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的名言，寫道：「自由不只是剪斷身上的鐵鍊，而是在尊重且增進他人自由的方式下生活。」（To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others）賽巴斯汀的驟逝消息，讓許多粉絲一時無法接受，紛紛留言告別。

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(中時電子報)

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