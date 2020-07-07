1.士紙(1903)：資產題材續燒，外資連兩日買超，今早股價再漲逾9%、來到76.2元。
2.威剛(3260)：第二季營收寫近7季新高，DRAM模組與SSD動能逐月攀升，昨獲外資、自營商聯手轉買超計868張，帶動今早股價一度漲逾4%。
3.廣穎(4973)：外資連5日買超，今早股價掙脫5日線糾纏，漲至29.15元。
4.台積電(2330)：美ADR創天價，拉抬今早股價漲至346元，追平平歷史最高位。
5.盟立(2464)：搶下台積電自動化搬運系統訂單，市場看好後市，漲停登上50元。
6.國巨(2327)：H1每股獲利上看13元，漲幅超過5%，來到400元門前。
7.奇力新(2456)：6月、上半年營收優於去年同期，多方蠢動底部墊高，漲幅逾3%。
8.日勝生(2547)：資產題材+漲勢落後，6日外資進場買超逾600張，股價創農曆年後高點。
9.宜特(3289)：6月營收看高檔，市場引領而望，推升股價成功跨過70元。
10.友通(2397)：三大法人昨轉買超，開盤即漲停，打開後仍有8%以上漲幅。
11.誠研(3494)：外資昨擴大買超，早盤高掛漲停。
12.上銀(2049)：6月營收20億元達標，另獲義國訂單，早盤放量漲逾1%。
13.金益鼎(8390)：進軍台積電供應鏈＋三井金屬入股，早盤漲停、改寫前高。
14.廣寰科(3287)：6月營收7003.7億元，年增翻倍，早盤攻上漲停。
15.宏達電(2498)：6月營收激增近63.5％、至6.49億元，創今年新高，早盤走揚2%寫近4月高後，賣壓湧現，一度翻黑。
16.合一(4743)：躍生技新股王，擬發GDR，晨盤登高393.5元後拉回，盤中漲幅約7%。
17.康普(4739)：特斯拉狂大漲13.48%再新高價，激勵早盤放量觸及漲停65.6元。
18.玉晶光(3406)：蘋果新機帶旺，下半年營運前景可期，早盤續攻高2%，再寫天價788元，但高檔賣壓不輕。
19.聯詠(3034)：手機OLED面板驅動IC出貨恐轉弱，Q3營收估持平Q2，早盤漲多修正，下跌逾5.5%。
20.立積(4968)：5月每股淨利0.92元，單月賺贏Q1，人氣不滅，股價續漲逾4%，再寫波段高價。
21.新唐(4919)：訂單熱滾，外資再度回頭買超，買單爆棚，晨盤衝上漲停，登四個月高價。
22.原相(3227)：6月營收月增6.64%、年增29.04%，今年業績再戰高峰，早盤續帶量強漲逾6.5%，持平前波高點。
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