美股周一全面收漲，那斯達克再創新高，以及中國股市近期的牛市走勢，帶動港股的風險偏好。

周二香港恆生指數高開231點，暫報26571點，創四個月的高位，，隨後一度暴跌，上午盤中暫時上漲8.2點或+0.03%，為26347點。國企股(H股)漲35點，為1076點。紅籌指數跌22點或-0.5%。

接續昨日因整併題材而來的漲勢，金融保險股急升上漲，中國人壽高開8.3%，之後緩漲5.7%，暫報20港元。中國平安高開5.7%，隨後緩漲3.5%，暫報89港元。

騰訊在近日的市值超越阿里巴巴，然阿里在今日高開3.3%，暫報233港元，股價創在港上市新高，市值突破5兆港元，騰訊則微跌0.2%暫報519港元，讓阿里超越騰訊總市值，暫時爭回中國第一大市值公司。

分析師認為，隨著越來越多北水流入港市，以及越來越多中概股回歸，將令港股吸引力增加，特別是新經濟股和生物製藥股。

(時報資訊)