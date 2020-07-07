高雄市長補選民調陸續公布，其結果都顯示國民黨高雄市長參選人李眉蓁和民進黨參選人陳其邁存在著一段差距。不過臉書粉絲專頁「聲量看政治」用GoogleTrends分析搜尋聲量，並設定觀察條件為「所有類別」、「Google網頁搜尋」後，發現陳其邁與李眉蓁差距極小。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」發文指出，用GoogleTrends分析高雄市長補選3+1位候選人的Goole搜尋聲量。在設定觀察條件為「所有類別」、「Google網頁搜尋」下，近7天陳其邁、李眉蓁、柯文哲、吳益政等4人的「高雄」所在地搜尋聲量為陳37：李36：柯14：吳13。不過，若把觀察條件設定為「新聞」、「Google網頁搜尋」，近7天4人的比較為陳71：李16：柯6：吳7。「顯示在地人關心陳其邁的新聞最多，李眉蓁次之，柯與吳差不多」。

該粉專表示，這個搜尋聲量結果顯示出，陳其邁的領先差距不大，而李眉蓁與柯文哲之間的鬥嘴，有助於兩人拉抬搜尋聲量，吳益政則明顯被自己的黨主席柯文哲邊緣化。至於「所有類別」與「新聞」為何會有差別，該粉專認為，主因在於相較而言，大家較好奇李眉蓁的從政經歷、背景。

(中時電子報)