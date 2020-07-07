民眾依照指揮中心記者會數據，自行整理確診來源人數，截至3日，來自大陸確診人數僅11例。(李侑珊翻攝)

國內疫情趨緩，政府雖逐漸開放邊境管理政策，但論及兩岸就是「一刀切」。一名30歲的台北男性上班族表示，原本打算與福建女友在3月結婚，但她1月返陸後，迄今無法回台，兩人已半年見不到面，「政府處理兩岸還有防疫，太過頭」。另則有台大碩士陸生說，身邊已有同學對台灣求學不抱希望，打算放棄台灣文憑，改往香港讀碩士班。

該名30歲男子表示，他在台北從事法律工作，女朋友是福建人，職務是國中補習班老師，兩人原本打算在3月結婚，此前女方1月時先返回福建一趟，他則預備在農曆年假時前往，沒想到爆發疫情，後來又必須在台北上班，「她回不來，我也去不了，我們半年沒有見面，結婚遙遙無期。」

他提到，依照指揮中心記者會數據，自行整理確診來源人數，截至3日，來自大陸確診人數僅11例，並且福建的情況一直很穩定，當地都已經沒有本土案例，這兩三個月都是境外移入，並且入境者都必須隔離21天，也要完成核酸篩檢，如此嚴格的管理條件，照理來說當地人來台灣應沒問題。

這段期間以來，他在陸委會臉書上認識不少網友，大多與他有類似情況，像是有人是台灣年輕媽媽，老公是大陸人，兩人的孩子2月時出生，本來預計在當時回台灣陪產時，也登記結婚，但直到今日大陸人都被禁止入境，孩子在法律上竟成為「非婚生子女」，她的身分更成為單親媽媽，孩子已5個多月，到現在都沒見過爸爸。

他說，大家因為都在努力想辦法讓家庭完整，因此設立群組，不斷嘗試與陸委會、海基會與陸配所在地的台辦聯繫，通通沒有結果，「總統大選我支持小英總統，覺得政府的兩岸政策太過頭，指揮中心也沒有公布大陸疫情，都在打迷糊仗！」

另一名台大女碩士陸生則說，她有同校陸生同學就讀理工科碩士班，所修課程當中，有實驗課無法進行網路授課，現在回台時間遙遙無期，畢業學分恐拿不到，擔心自己無法完成學業，而香港的大學近期正值申請階段，甚至有課程規畫是一年可拿到碩士學位，甚至像是香港城市大學，則是開始招收今年受疫情影響，而無法完成學業的其他國家地區學生，因此她的同學已在思考，是否放棄在台灣文憑，轉往香港攻讀研究所。

(旺報 )