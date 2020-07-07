陸印上月在邊境爆發流血衝突，雙邊經貿受兩國緊張關係波及。英媒周一（6日）引述知情消息指，印度政府正根據新審查政策，檢視約50項與大陸企業相關的投資提案。有關新規定早於4月推出，旨在遏制新冠肺炎疫情期間投機收購行為；但業界認為，陸印近日的摩擦料將令華企投資項目更遲獲批。

據報導，印度高級官員消息指，陸印爆發邊境衝突後，印度對投資項目的審批變得「較想像更為謹慎」。這名官員和另外兩名消息人士稱，自新規實施以來，有40至50份涉及大陸投資者的投資申請，目前正受審查；但未有透露涉事公司。

消息指，包括印度駐大陸領事館在內的多個印度政府機構，一直有與投資者溝通，以要求對方就有關投資項目作出明確解釋。起草新政策的印度商務部工業部門則未有回應報道。

印度早於4月宣布新規定，要求所有鄰近國家的實體投資，均需經過印度政府的審批。由於受影響大陸投資者佔多，有關規定當時已招致大陸投資者和北京的批評，斥其帶有歧視性。

(中時 )