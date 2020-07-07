服役於陸軍關渡指揮部北五堵營區機步營的張姓志願役上兵，108年3月16日凌晨，帶著膠帶爬水管潛入女官寢室，意圖性侵熟睡中的女士官，女士官驚醒後奮力抵抗咬傷張員後幸運逃離魔爪。台灣高等法院判決張員涉犯強制性交判刑2年，仍可上訴。

據了解，服役於關渡指揮部機步營的張姓志願役上兵，在108年3月16日凌晨趁著營區內官兵熟睡之際，竟然躲過安全士官視線，帶著預先準備好的膠帶，偷偷溜出寢室直闖營區不同單位女士官寢室。

張姓士兵利用排水管間爬上5樓女官住宿樓層，一路摸進寢室內。張員見到一位女士官單獨在寢室內熟睡，竟然心生歹念，拿出預藏的膠帶，企圖想先封住女士官的嘴及捆綁手腳後，再對女士官不軌。

但張姓士兵疑似動作太大，驚醒正在熟睡中的女士官，女士官嚇醒後立刻摸黑起身掙扎反抗，據被害人指稱，張員似乎沒有放棄跡象，竟然還數度試圖撲倒並毆打女方，雙方就在寢室內扭打，女士官氣得張口咬傷張員手部。

張姓士兵眼見無法得逞，趁著女方倒地之際奪門而出，現場遺留下大量的膠帶，女士官在驚魂未定下，因視線太暗無法看清歹徒長相與穿著，隨後衝往戰情室向值星官報告。

營內留守各級軍官獲報後，立刻啟動安全防護機制，並由營輔導長安撫被害人並詢問案發狀況，通報基隆憲兵隊派人偵辦，經過調閱裝設於女士官寢室走廊的監視器畫面，因光線太暗，僅發現一個不明身影出現，無法辨識其身分。

由於營區守備森嚴，部隊調閱營區周邊監視器也未見可疑人士進出，營內幹部研判，犯嫌應該就是所屬部隊人員，於是在清晨立即召集所有在營官兵，進行地毯式的約詢與清查，直到16日下午，犯案的張姓上兵自知躲不過法網，自動向營上長官自首，並坦承犯行。

張員經基隆地方法院審理後，一審遭判有期徒刑6個月，但檢方不服上訴，高院認定，張男與女方並不相識，又在半夜攜帶膠帶闖入女官寢室，認定有加重強制性交犯意改判2年徒刑，但因張員與女方達成和解，因此宣告緩刑5年。

(中時電子報)