中信兄弟、樂天桃猿今（7）日在桃園球場進行1場補賽，這是編號第55場，原訂5月21日的比賽。由於雙方之間已有4場勝差，今天黃衫軍若再贏，上半季封王魔術數字M3就會點燈，樂天還想爭冠就得全力阻止；因此兩軍精銳盡出，象隊推出6連勝的德保拉先發，猿隊則由洋投霸能把關。

德保拉上周先發對戰樂天，主投7局僅被敲2安，送出8K、4保送，無失分的優異表現，帶領球隊拿下本季第30勝，更奪下個人6連勝。近況絕佳的德保拉，儼然成為球隊勝利保證，在爭奪上半季冠軍的關鍵時刻更是關鍵的人物。

不過德保拉要注意的是面對樂天右打者的被打擊率高達3成15，其中林智平10打數敲出7支安打，打擊率高達7成，可說是德保拉的剋星。他對樂天左打者的被打擊率則只有1成94，但曾被朱育賢、藍寅倫敲出全壘打。

至於霸能本季對戰中信兄弟2勝1敗，前2場勝投總計14局投球被敲13安，送出9K，失掉3分自責分，內容優異。不過上周卻遭到象隊打線狙擊，先發5局被敲9安，包含周思齊、陳子豪兩發3分砲，失掉9分有8分責失，對戰自責分率也升高至4.22。

今天霸能必須找回昔日對戰兄弟的壓制力，才能在球隊爭冠的關鍵期，為樂天搶下重要勝利，阻擋黃衫軍封王腳步。

(中時 )