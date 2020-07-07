台北市長柯文哲(前排左起)、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中一同搭乘北市雙層觀光巴士。(台北市攝影記者聯誼會提供)

台北市長柯文哲(前排右)、交通部長林佳龍(後排右二)、衛福部長陳時中(後排右一)一同搭乘北市雙層觀光巴士。(黃世麒攝)

交通部長林佳龍(左)、台北市長柯文哲(右)一同推銷北市雙層觀光巴士。(黃世麒攝)

台北市長柯文哲(右)、交通部長林佳龍(中)、衛福部長陳時中(左)一同搭乘北市雙層觀光巴士。(黃世麒攝)

台灣新冠肺炎疫情趨緩，受疫情影響嚴重的台北市雙層觀光巴士搭乘人數創下新低，為促進觀光，台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中7日一同搭乘觀巴，呼籲國人安心旅遊，用不同角度飽覽台北之美。

針對政院推倍券企圖振興經濟，柯文哲6日參加疫情後經濟轉型論壇時批，只要有念書的都知道，這次的振興券對振興效果是一點都沒有用的，還說可以來辯論。但他今天為了推北市雙層觀巴，與林佳龍、陳時中同框。

(中時 )