國民黨改革委員會提出的兩岸建言，淡化九二共識色彩，引發黨內爭論，馬英九一方面捍衛九二共識的重要性，另一方面又說「沒有一中各表，就沒有九二共識」，對此孫文學校總校長張亞中撰文駁斥馬英九此說，質疑難道因為北京不承認各表，馬英九就要放棄中華民國憲法中也主張的一中？

張亞中指出，1992年兩岸兩會達成了相互的理解，其中有兩個共識，「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」；一個各說各話，台北方面主張，「一個中國是中華民國」，北京也可以自行表述一個中國就是中華人民共和國。後來，外界把台北的主張稱之為「一中各表」。但北京當時的立場則是，由於1992年討論的是事務性問題，所以還不需要來討論一個中國的內涵問題。後來，外界把北京這個立場稱之為「一中不表」。

張亞中說，由於當時對一中的內涵並沒有共識，因此，「一個中國」既不是「中華民國」，也不是「中華人民共和國」，「一中原則」即「兩岸不可分裂為原則」，是當時雙方對一個中國原則內涵的理解。

張亞中指出，時間來到2000年，陳水扁贏得選舉。就職前，當時的陸委會主委蘇起，基於善意，特別創造出「九二共識」這個名詞。因為蘇起了解，要甫上任的陳水扁總統及民進黨接受「一個中國原則」、「謀求國家統一」這些文字，的確在面子上不好看，因此，發明「九二共識」這個詞，籠統把「一中」與「統一」的概念包括在裡面，但表面卻沒有「一中」和「統一」這兩個詞。因此，「九二共識」成為一個「創造性的模糊」的用詞。

張亞中強調，是「九二共識」這個詞是「創造性的模糊」，並不是「九二共識」內容可以模糊。原因其實也不難懂，「堅持一個中國原則」與「謀求國家統一」這兩個所謂的「共識」，本來就是中華民國憲法所堅持的（不分裂）原則與（追求統一）目標，不會因為北京同意才堅持、反對就放棄。如果自己要堅持或放棄，說清楚即可，有何需要模糊？

張亞中指出，2008年，馬英九上任以後，突然把「九二共識」等同於「一中各表」，並且把這八個字連在一起。「九二共識、一中各表」，把九二共識窄化了，意指九二共識就是一中各表。但「一中各表」不是兩岸在1992年的共識，當時的共識是「一個中國原則」及「謀求國家統一」。但是馬英九以黨主席及總統的身分，就一口咬定這麼說，說久了，連國民黨還真的以為九二共識就是一中各表。

張亞中痛批，這種「指鹿為馬」的定調可真是把國民黨及兩岸關係害慘了。因為「一中各表」只是當時台北單方面的主張，北京從來就沒有接受過。但是講久了，就變成北京違反了九二共識。「一中各表」的主張也不可能結束敵對狀態，但又由於國共關係密切，使得民進黨可以輕易批評國民黨是「親中賣台」。

張亞中痛批，現在馬英九更離譜的主張「沒有一中各表，就沒有九二共識」。請問馬英九，如果北京不接受「一中各表」，是否你本人就主張及呼籲國民黨也不要再堅持當時「九二共識」中的「一個中國原則」與「謀求國家統一」，這兩項其實是中華民國憲法的主張？如果的確這就是馬英九的答案，那他無話可說，馬自己背棄立場原則，貽笑大方，把一世英名都毀了，他沒有意見，但是請不要誤導應守憲的中國國民黨走上錯誤的方向。

(中時 )