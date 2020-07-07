中央解封，但防疫還是要上緊條，台中市長 盧秀燕7日在市政會議提出警語，民政局統計6月3日共1126人需居家檢疫，到6月24日增加為1598人，至7月6日為止，居家檢疫人數增加達到1811人，居家檢疫人數不減反增，呼籲中央政府還是要稍微控制一下，必須思考國外流入人數是否太多，風險就會相對增加。

盧秀燕指出，新冠肺炎疫情漸緩，防疫從6月7日起，中央政府大解封後，台灣是相對安全，但大解封後也適度放寬國外旅客或國人回台，台中市是全國第二大城市，高度國際化

，國外旅客或商務客進入台中市的人數相對比其他縣市高。

「台中市居家檢疫人數不減反增！」盧秀燕以民政局統計指出，6月3日共1126人需居家檢疫，到了6月24日增為1598人，到7月6日居家檢疫人數增加達到1811人。

盧秀燕說，疫情漸穩定，政府解封後的施，別關注有這麼人進來台灣，國人有權利回台，適度讓商務客來台灣洽公也是好事，但數量比例中央政府還是要稍微控制一下，居家檢疫人數不減反增，必須思考國外流入人數是否太多，風險就會相對增加。

她憂心，全世界各國新冠肺炎感染人數仍相當高，不少民眾從國外回來，已請相關局處該做的防疫工作不能疏忽、鬆懈，各單位持續上緊螺絲，做好防疫措施。

針對中央提出防疫紓困方案，台中市統計申請案數6萬5780件，為全力協助民眾，市府採取最高行政效率，至昨天核定件數6萬5652件，核定率99.81％，核定通過金額5億7650萬元，相關經費7月3日已撥付各區公所，由區公所陸續進行發放，盡速讓獲核定的民眾收到紓困補助。

(中時 )