美股周一(6日)延續樂觀氣氛，四大指數齊揚，帶動今日台股開盤上漲72.33點，為12,189.03點，台股3分鐘內指數拉升至12249.95點，創30年新高後，賣壓伺機出籠，開盤不到20分鐘，指數開高走低，震盪逾百點。分析師表示，近期資金行情熱絡，台股今日晨盤一度刷新30年新高，開盤一小時左右，成交量已超過1260億，今日需要特別留意是否會出現大爆量有人提前下車的情形。今日權值股表現強勢，中小型及生技股拉回修正，要提防拉大出小的情形，操作上留意追高風險。

盤面上，股王大立光(3008)多頭靜待週四法說會，股價開高後，壓在平盤下方整理；台積電(2330)早盤一度追平歷史高價346元，多頭力守平盤上方；高價股有創高拉回修正跡象，祥碩(5269)、合晶(6182)、南電(8046)及環球晶(6488)等皆壓在平盤下方整理；生技股的杏國(4192)、順藥(6535)雖然都還鎖在漲停板，但基亞(3176)及南光(1752)等已經翻黑；盟立(2464)搶下台積電自動化搬運系統訂單，市場看好後市，漲停登上50元；國巨(2327)上半年每股獲利上看13元，漲幅逾5%，企圖挑戰400元關卡；奇力新(2456)6月、上半年營收優於去年同期，晨盤一度漲逾3%。分析師指出，本周進入超級財報周，權值股6月營收的公布有機會創下營收新高，業績表現佳的中小型股也可望輪流表態。三倍券與國旅補助方案陸續出爐，內需消費，觀光、飯店族群可望受惠，營運有機會從谷底反彈，預期台股高檔震盪格局不變，不妨考慮解封概念自行車、觀光及高速傳輸、居家工作等族群。

(時報資訊)