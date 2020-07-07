台北市長柯文哲指出，雙北公共運輸1280元月票，有人每月搭乘竟超過1萬元，要求交通局掌握每月使用超過3000元旅客的搭乘軌跡，遭北市議員徐巧芯大酸，「開吃到飽餐廳，就不要怪對方吃得多！」此事也引發網友熱議，有人認同徐巧芯的說法，但也有人認為，若真的有漏洞就要調整。

柯文哲質疑，是否有人利用定期票做快遞，「還要給他免費坐不要錢嗎？」要求調閱搭乘軌跡。

徐巧芯昨（6）日在臉書表示，去年她在北市議會交通委員會時，曾擱置1280月票預算，要求交通局補充財務規畫資料後才通過，當時柯文哲不僅沒質疑有人搭太多，甚至還說「就問哪個議員主張取消1280請舉手，看看有沒有人敢？」而搭到1萬元的人是極少數，為何要調查使用3000元以上的人？

此事也在網路上引發熱議，有人說「沒事找事做，這個比喻真好」「查軌跡，查人隱私嗎？」「沒看過心胸這麼狹窄的市長」，乘客按照規則付了1280吃到飽，即便是做快遞，有什麼理由反對？應該要討論是否調整，而不是找出誰搭比較多次。

不過也有人認為，「怕的是一個人買吃到飽券，但卻是一群人一起吃」「又沒怪人，只是覺得奇怪要去追軌跡而已，就不要被抓到一卡多人使用」「1千用到1萬，還是要注意一下比較好」「查卡的軌跡，又沒查人，跟個資有啥關係」。

（圖／摘自中時電子報）

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)