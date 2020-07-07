昇陽半導體(8028)6月營收1.84億元，為16個月以來新低，月減4.53%，也年減18.08%。昇陽半導體第二季營收約5.82億元，比第一季營收再下滑約7%。2020年1-6月營收12.08億元，較去年同期減少3.72%。

昇陽半有晶圓薄化及再生晶圓兩大業務。今年以來，受新冠肺炎疫情影響功率半導體需求，公司上半年整體營收比去年同期新高減逾3%。目前來看，疫情影響手機等終端產品需求，整體下半年晶圓薄化接單能見度不明朗，公司期許晶圓薄化業績表現下半年可以比上半年好。

不過，儘管今年疫情重創全球景氣，但晶圓代工大廠對再生晶圓需求仍強，昇陽半導體依既定計畫擴增12吋再生晶圓產能，將為下半年營運增添成長動能，全年營收仍力拚比去年成長。

昇陽半預計2020年資本支出將達到14.1億元，主要用於再生晶圓擴產。公司目前再生晶圓月產能約24萬片，預計再增6萬片，新產能將於今年下半年開出，屆時總產能有望突破30萬片。

(時報資訊)