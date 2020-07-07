西非迦納（Ghana）日前發生一起樂極生悲的意外事故，一名男子因購買的彩券中獎和朋友開車兜風慶祝；然而，卻因為心情亢奮，在駕駛時失去控制，衝撞進民宅奪走5條人命。

根據《HAUSA》報導，30歲的男子庫多（Wisdom Koodo）日前購買彩券，發現自己中了樂透贏得迦納塞地1,200元（約台幣6,113元），興奮的和朋友開車上街慶祝，沒想到後來車輛卻失控撞進路邊的一棟民宅，使屋內5人慘死。

據目擊者表示，庫多為了超過前面的3輛車不停加速，才使車子失控撞進附近的一棟民宅，造成屋內5人身亡。死者分別是41歲里賈納（ReginaEdzia）、17歲瑞貝卡（Rebecca Agbanavor）、9歲埃特南（Etornam Agbanavo），以及年僅2歲的查勒第（Charity Agbanavor Exornam），還有70歲的福斯蒂納（Faustina Afi Amegashie）。

當地警方調查後，在庫多的車內發現了一把砍刀，酒類和藥草等物品，目前已將相關人等帶回警局偵訊。

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(中時電子報)