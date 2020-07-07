美元和人民幣，一則是國人資產配置的重要外幣，一則是兩岸往來的主要貨幣，隨著台幣匯率近三個月來的超強態勢，估計央行並不樂見、出口廠商也在喊苦，台幣再強升的機率轉小，現在逢低買進美元、人民幣，價位相對安全，不會出現後悔窘境，人民幣的仍屬於高利貨幣，3個月期存款利率可以在2％上下，美元部位則剛好可以接上多家銀行即將推出的美元優利定存專案。

新台幣兌美元匯率已維持走升態勢近一個半月，近三個月台幣匯率升幅約2.07％，儘管央行天天進場調節，走升態勢在7月以來仍緩步前進，外銀財富管理部門主管認為，現在情勢不是新台幣挺強，而是美元太弱；此外人民幣似乎也被超強新台幣比過，近三個月人民幣兌台幣匯率走勢，台幣升值幅度達1.56％。

渣打銀行指出，上半年疫情重創美國經濟，美元利差優勢也消退，加上各國相繼復工解封，推升美元走勢的避險需求，不若以往強勁，預期美元將轉趨弱勢；渣打銀行相對看好歐元、澳幣、和英鎊的後續走勢，建議投資人可評估多元布局分散外匯資產配置。

對於第三季或下半年的美元走勢，市場充斥看貶的觀點，滙豐財富管理認為，「也不太容易就此走貶」，因為美國仍然受惠於超常規貨幣政策的支持，相信對於美國明年的經濟會有助益。匯豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲，對美元的後勢保持「中性」的態度。

美元計價部位在財富管理上仍屬於安全資產，如美國財政券等，法人機構等長線投資人向來以持有美債作為必要，這股買進勢力會減低美元大幅修正的風險。

至於人民幣，渣打財富管理分析，它仍是扮演中美關係「溫度計」的關鍵工具，預期美元兌人民幣短期內可能落在6.9～7.2元區間，加上大陸第二季GDP成長率有機會由負轉正，經濟基本面改善，也可望抵銷地緣政治風險的部分衝擊。

滙豐私人銀行部門指出，預期2020年大陸貸款市場報價利率將下調30個基本點，存款利率也將下調30個基本點，存款準備金率應會調降0.5個百分點。

大陸政府計劃增加基礎建設和醫療保健設施投資，並將投資重點放在新型基礎建設，包括5G網路、雲端科技和數位供應鏈的升級，政策利多將支持匯豐對陸股、美元及人民幣計價的中國債券，給予偏高的配置，投資人在安全價位買進的人民幣部位，剛好可以用來配置陸股及企業債部位，準備未來也能收割資本利得。

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(中時電子報)