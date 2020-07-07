苗栗縣通霄鎮白沙屯進香團解封，讓雲林縣北港鎮周邊旅宿業者忙翻天！之前旅宿業者因白沙屯進香活動一度取消、退房不斷而叫苦連天，如今進香活動解封訂房爆滿，比振興三倍券的威力還大，只能感謝媽祖「振興經濟」的強大紓困力。

往年白沙屯進香團到北港前幾個月，北港周邊地區飯店、民宿早就被預訂一空，今年進香活動原本預計3月底展開，卻因新冠肺炎疫情一度取消，旅宿業者退房電話接不完，大嘆每年就等白沙屯媽祖進香與北港媽祖遶境這2個「小過年」來衝業績，疫情衝擊加上白沙屯媽祖不來，大家雪上加霜。

所幸白沙屯媽祖恢復進香，讓旅宿業者重燃希望，北港「朝聖高悅酒店」負責人王元亨表示，媽祖「振興經濟」力量真的是令人難以想像，訂房電話如潮水般湧進，一下子就客滿了，紓困力道百分百。

一家民宿業者說，白沙屯媽祖到北港，不僅帶來地方經濟活絡，眾人齊心迎媽祖，更是精神與感情上的寄託，還好媽祖聽到了他們的心聲恢復進香，對旅宿業者而言「比振興三倍券的威力還大」。

位於北港朝天宮旁的「朝聖高悅酒店」，參拜媽祖最方便，訂房秒殺，其他周邊的旅店也都很快就被訂光了，有些信眾還住到鄰近的嘉義縣，但是大家為了參拜媽祖，即使住遠一點也不以為苦。

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(中時電子報)