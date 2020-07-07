國中生閱讀素養比國小生更值得憂慮！今天公布的一項調查指出，在長文閱讀能力上，有64％的國小圖書教師認為，該校高年級生已能發展長篇文本的閱讀能力，但僅46％國中圖書教師認同該校國中生能發展長篇文本閱讀理解能力。

素養考題是未來命題趨勢，閱讀理解力越來越重要，《親子天下》與台範大教務長、全國圖書教師輔導團召集人陳昭珍合作，在5月8日至24日對全國308位國中小圖書館閱讀推動教師進行問卷調查，瞭解現在國中小學生的閱讀能力。

調查顯示，有高達74％國中小圖書教師同意「具備良好課外閱讀習慣的學生，對於閱讀素養題目有較高的理解能力」，但在閱讀習慣、素養力上，圖書教師認為國小高年級生在「發展長篇文本的閱讀能力」優於國中生。

陳昭珍分析，國中圖書教師評比國中生閱讀素養不如國小評比的原因在於，國中教學現場仍受「升學」綑綁，即使新課綱強調素養導向教學，但國中生在國中三年仍以升高中職為目標，學生常得花上課餘的大把時間補習、學習學科知識。

台北市興雅國中老師林淑媛就過往經驗指出，國中、小學進行閱讀教學的矛盾，「國小我們廣泛閱讀，但國中卻採分科教學，是把學生窄化到學科內，變成學生也很難跨域思考。」

調查顯示(表3)，僅6％的六都國中圖書教師不同意自己學校的學生喜愛閱讀，但非六都國中圖書教師卻有20％不認為學生喜愛閱讀。

花蓮縣玉里國中校長林國源表示：「在家庭、社區環境因素資源較少的情形下，孩子所能接受的文化刺激、閱讀活動相對六都來得少，」加上「偏鄉學生多來自弱勢家庭，資源較少，但養成閱讀習慣卻很吃重原生家庭文化背景。」

除了傳統文本閱讀，數位閱讀力在非六都國中也同樣出現挑戰，有68％六都國中圖書教師認為該校學生具數位文本閱讀能力，但是非六都卻只有46％，是在國中六都與非六都學生閱讀能力面向差距最大的項目。

(中時 )