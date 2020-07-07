台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月11日起至8月30日熱鬧展開，活動期間園區內平日將收30至100元清潔費，假日50至200元，台東縣民或於台東縣內服務、就學者，只需100元，便可享無限次進出好康。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，熱氣球嘉年華活動期間，親自駕車前往的民眾，無論大小車輛、機車均需繳付入園清潔維護費，收費時段為活動期間每日上午5點至7點半，下午2點至晚間6點半。

收費辦法為：平日（星期一至星期四）汽車、大型重型機車100元，機車30元；假日（星期五至星期日）汽車、大型重型機車200元，機車50元。

採巡場開立繳費通知單，車輛離場後請持單據於繳費期限內至超商繳費，或下載車麻吉、PI拍錢包、LINE Pay Money、街口支付等行動支付APP查詢繳費，繳費時請索取繳費憑證並保存6個月以維護權益。

而自即日起至8月30日止，凡設籍台東或於台東縣內服務、工作、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件皆可申辦100元無限次進出優惠，車籍不限設籍於台東，租賃車及營業車輛不適用，相關資訊詳見官網公告。

台東縣政府也提醒遊客，可以多加利用接駁車，以及台灣好行縱谷鹿野線巴士、鼎東客運班車等大眾運輸工具。

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(中時電子報)