中壢警分局陳姓偵查佐，去年兩度私吞查獲的車手詐騙金，共侵占35萬元，中壢警方今年4月清查比對帳冊才發現異狀，主動送辦，桃檢肅貪組檢察官葉益發6日偵查終結，依貪汙罪起訴，考量陳坦承不諱且主動繳回犯罪所得，建請法官減輕其刑。

陳嫌竟能神不知鬼不覺把查獲贓款占為己有，把直屬小隊長、偵查隊長甚至贓物庫管理人當「塑膠」，情節宛如上世紀香港貪警電影。檢方調查，去年9月陳姓偵查佐所屬小隊查獲李姓詐騙車手提領現金，扣得37萬5000元等贓證物，由陳負責保管，陳見有機可趁，9月23日到桃園地檢署辦理扣押物繳入贓物庫作業時，竟只繳回22萬5000元，侵吞15萬元。

去年12月陳與所屬小隊又查獲徐姓詐騙集團車手，當場扣得現金47萬元，陳趁12月9日辦理扣押物品入庫時，再度侵占其中的20萬元，只繳回27萬元。諷刺的是，34歲的陳姓偵查佐在派出所服務期間，還曾獲績優警察表揚。

中壢警分局偵查隊今年4月底內部稽核，清查比對扣押物品清冊後，發覺金額有異，主動將陳移送法辦，陳見東窗事發，坦承私吞，並自動繳回35萬元，目前已辭職，桃檢偵結依侵占職務上持有非公用私有財物罪嫌起訴。

中壢警分局表示，事件發生後，已對偵查隊相關人員做行政懲處，加強贓證物相關入庫程序，偵查隊也添購專屬的現金保管箱，由專人負責核對與入庫，嚴防類似事件再次發生。

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(中時電子報)