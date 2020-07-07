烏龍一場？彰化1名施姓農民，4日在臉書貼文表示，自己近5分地稻田，遭不明人士盜割。警方調查發現，盜割的王男與施農熟識，施農曾口頭告訴王男，稻子熟了就可收割；王男未事先告知就收割，賣6萬多元糧金，未交付給施農，事後施農不追究。警方表示，竊盜屬公訴罪，還是要依法究辦。

警方調閱監視器發現，53歲王男4日清晨6點派割稻機與載穀車在現場收割，4.8分稻田約3個小時就割完，共收了6000多台斤，交付盤商收購約6萬1000元糧金；施農到下午巡視農田才發現，並報警PO網。

事情爆發後，民眾都覺得很扯！顏姓青農說，5分地3個小時工作時程，地主都不知道實在有點扯，偷竊稻穀情形比較少發生，因不管交給農會或私人收穀廠都有單據可查，沒有其他銷贓管道；有聽過地主積欠款項，用稻米抵債。

警方表示，王男到案時供稱，他與施姓農民熟識，該處農田過往都是委託他噴灑農藥；施農日前曾口頭告訴他「稻子熟了就可收割」，可能未再告知施農造成誤會，雙方已調解。

彰化為農業大縣，過去曾出現過集團是盜採蔬果案件，警方強調，王男確實已觸法，此案件應屬於個案，非犯罪盜採集團所為，也呼籲農民安心。

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(中時電子報)