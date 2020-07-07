太平山國家森林遊樂區招牌景點「蹦蹦車」，今年初因軌道下邊坡崩塌，僅能行駛到1公里處後折返，經搶修後預計10日全線正式復駛，昨全線試營運時有不少班次都滿車，羅東林管處提醒，試營運期間票價50元，全線通車後將恢復180元。

太平山蹦蹦車恢復全線通車前，有不少民眾相約去搭全線復駛的首班車，昨清晨6時30分有人排隊搶到頭香，林管處也致贈蹦蹦車模型給首名遊客。蹦蹦車每班次有2列車，每班次最多可搭180人，昨不少班次都是滿車。

羅東林管處表示，以前蹦蹦車是載運木材的台車，也是高山台車中唯一以動態方式保存，蹦蹦車曾因蘇拉跟蘇迪勒颱風接連來襲，停駛6年，少了蹦蹦車加持，曾讓1年的遊客數下降10萬人次。

林管處指出，在蹦蹦車停駛期間積極行銷步道、景點，遊客數逐漸回籠，前年9月19日蹦蹦車復駛，去年遊客數創52萬人次新高紀錄，今年初因軌道下邊坡崩塌，影響路基安全，只行駛到1公里處後折返。

蹦蹦車因僅行駛到1公里處，票價降為50元，全線試營運期間維持50元票價，林管處說，7日因配合安全演練，當天末班車是上午11時30分，10日全線正式復駛後，票價恢復為180元，民眾可在試營運期間把握機會搭乘。

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(中時電子報)