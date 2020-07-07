新冠肺炎在世界各國仍未趨緩，許多國家都規定民眾出門要配戴口罩。法國傳出有乘客搭公車卻不按規定戴口罩，遭到司機拒載；沒想到他們竟心生不滿毆打司機，導致司機頭部重創，被醫生宣判腦死。

據《每日郵報》報導，這起事件發生在法國西南部高級渡假勝地比亞里茲（Biarritz）一帶，貝約納市（Bayonne）警方表示，公車司機菲利普（Philippe）當時阻止1位沒有戴口罩的男子帶狗上公車，並要求車上其他4位沒有戴口罩的乘客下車，結果遭到毆打，導致他頭部受到重創，最後被醫生宣判腦死。警察追蹤到30歲帶狗的男子，並確定了其他4名襲擊者，目前5人已遭警方拘留。

菲利普（Philippe）的同事知道此事後，感到相當難過，形容菲利普是一個體面而勤奮的人，總是照顧乘客。菲利普的幾位同事為這此事件罷工抗議，因此該地區的公車服務中斷。貝約納市長埃切加雷（Jean-Rene Etchegaray）表示，他們將會討論方案，已改善公車的安全性。

埃切加雷對此事件感到憤怒，痛批兇手行徑相當野蠻，必須讓他們受法律制裁，為受害者菲利普討為一個公道。法國當局規定，在新冠肺炎期間搭乘大眾運輸時，務必配戴口罩。法國目前因感染2019冠狀病毒疾病，死亡的人數將近3萬人。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)