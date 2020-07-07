立法院今天邀請專家學者參加對於考試院正副院長及委員提名公聽會。公聽會除了討論考監存廢問題外，學者也質疑這次名單缺乏資深公務員經歷者，相當不尊重公務員。公職退休人員聯誼暨關懷服務協會會長黃臺生直言，從被提名人的經歷來看，顯示蔡政府對於公務員完全不尊重，令人失望。

黃臺生指出，《考試院組織法》第三條有規定考試委員應具備資格，其中第二款「高等考試及格二十年以上，曾任簡任職滿十年，成績卓著，而有專門著作者」，從這次被提名人中，完全沒看到。

黃臺生表示，適用第三條第一款「曾任大學教授十年以上，聲譽卓著，有專門著作者」有6人，適用第三款「學識豐富，有特殊著作或發明者」有3人，但是適用第二款的完全沒有，顯見當今政府對高階文官及不重視，完全沒提名。

勤益科大副教授周宗憲也表示，考試院攸關全國公務員保障，如果考試委員有來自公務員的經歷，對於改革人事法制缺失有助益，難以理解，這次提名為何獨獨缺漏這項專業的人。

世新大學兼任副教授桂宏誠也表示，考試委員這次的提名從形式上的法定資格來看，的確缺乏對常任文官，尤其是專長在人事行政的提名，這是不信任常任文官的表現。

桂宏誠並指出，這次被提名的考試院長被提名人黃榮村，已經73歲，如果他通過提名，將是30多年來接任考試院長年齡最高的人，且他也將是前考試院長邱創煥之後，唯一沒有經歷過國家考試的考試院長，這並不表示他不適任考試院長，而是他比較沒辦法體認國家考試對社會流動性以及這個制度所代表的勵志意義

考試院,考試委員,立法院

(中時 )