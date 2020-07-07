桃園市政府消防局在大園區竹圍漁港遊憩碼頭，辦理水域救援訓練暨成果驗收。（桃園市政府消防局提供）

炎炎夏日，許多民眾紛紛會到海邊、溪河遊憩戲水消暑，據統計於每年6至9月是民眾戲水高峰期，為提醒民眾戶外戲水安全暨提昇特搜人員執行水域事故救援能力且秉持「防疫不鬆懈、訓練救災不打烊」，近日於大園區竹圍漁港遊憩碼頭，辦理水域救援訓練暨成果驗收，參加單位計有特搜大隊、第一、二、三、四等搜救分隊及義勇特搜大（分）隊參與演練。

消防局局長謝呂泉表示，「防疫不鬆懈」，目前國內仍以防疫為優先，消防單位本職的專業訓練及因應汛期即將到來，本次成果驗收選定戶外空曠場地進行，在裝備及技術的增進下，為確保市民生命財產安全，提醒市民夏天戲水應注意安全，不熟悉或標示危險的水域，切勿前往，前往參與水域遊憩活動前應先了解天候狀況及水域環境特性，衡量自身能力選擇水域遊憩活動，活動時應避免落單、提高警覺，遵行防溺十招及記住救溺五步（叫、叫、伸、拋、划）以自助救人，以防不幸事件發生。也期望透過本次演練驗收，達到維護夏季水域活動安全，提升消防人員溺水事故搶救能力，保障民眾生命安全。

消防局特搜大隊於每年6至7月間均依照年度訓練計畫，規劃強化水域救援訓練，課程包含特搜人員執行水域救生能力、救生艇操作及水下潛水打撈之安全作業訓練，希冀透過定期辦理水域救援訓練，能讓所有參訓人員都溫故知新，精進救援技術，提昇潛水救溺人員水域搶救能力，以利順遂執行救援任務；另針對各項潛水救生技能、潛水裝備及救生艇等保養及檢查方法能更加熟稔，以達訓練最大成效。

消防局表示次成果驗收，分別演練9項：(一) 安全管制。 (二)無動力艇之翻舟自救(三) 水上摩托車救援 (四) 救生艇IRB救援。(五) 潛水搜救。(六)水下拖拉搜索。 (七) 水下通話器應用。 (八) 岸際救援(拋繩袋、拋繩槍、活餌救援、魚雷浮標救援)。 (九) 救生艇IRB障礙通過。

水域搜救任務已發展至專業化、裝備化、團隊化等快速與簡單的方式執行。值得一提，本次演練驗收特與本局採購打造全台唯一之「水域救援櫃」進行結合，內裝配置指揮艙、氣瓶灌充設備、淋浴除汙設備、潛水重裝裝備、激流救生裝備、水域救生繩索、發電機等各式水域救援器材等，希冀在水域救援事故現場能讓救災人員事半功倍，提升水域應變能力及救援效率。

(中時 )